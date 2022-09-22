Сьогодні, 22 вересня 2022 року, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко прийняв рішення скасувати постанову про закриття так званої справи "Роттердам+" як незаконну та необґрунтовану.

Про це повідомляє пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури.

У САП зазначили, що водночас із цим очільник антикорупційної прокуратури повністю змінив групу прокурорів у цій справі через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування.

“Такі рішення прийнято за результатами вивчення матеріалів справи, ретельного дослідження висновків прокурорів під час закриття цього кримінального провадження та за наслідками проведення наради за участі прокурорів та детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснювали досудове розслідування”, – розповіли у САП.

Крім того, додали, що керівник САП виявив численні неузгодженості у висновках та аргументації прокурора під час закриття цієї справи, неповноту дослідження матеріалів справи прокурором, невідповідність висновків прокурора фактичним обставинам кримінального провадження.

Відтак це означає, що подальші рішення у цій справі прийматиме вже оновлений склад прокурорів у повній відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу.

У САП нагадали, що 21 вересня 2022 року Апеляційна Палата Вищого антикорупційного суду завершила розгляд апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді ВАКС від 13 жовтня 2021 року про відмову в задоволенні скарги на рішення щодо закриття кримінального провадження.

За результатами розгляду колегія суду частково скасувала ухвалу слідчого судді та закрила провадження за скаргами представників АТ “Нікопольський завод феросплавів” та АТ “Запорізький завод феросплавів” на постанову прокурора САП про закриття кримінального провадження від 24 березня 2017 року.

“САП очікує на повний текст указаного рішення суду. Правова позиція суду, викладена у повному тексті рішення, буде врахована при подальшому здійсненні досудового розслідування та прийнятті рішень у справі. Одночасно з цим незаконність та необґрунтованість рішення прокурора щодо закриття цього провадження не викликає в керівника САП жодних сумнівів”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у Центрі протидії корупції оскаржили незаконне закриття корупційної справи “Роттердам+”, що завдала державі рекордних збитків на 40 мільярдів гривень. Майже протягом двох років цю справу незаконно закривали 4 рази.

Довідка. “Роттердам+” — методика визначення вартості вугілля як палива для теплових електростанцій при розрахунку прогнозної оптової ціни (ОРЦ) електроенергії в Україні. Методика застосовувалася в Україні з 1 травня 2016 по 30 червня 2019 року. “Роттердам+” припинила свою дію з 1 липня 2019 року, коли в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до Закону “Про ринок електроенергії”, який був прийнятий у квітні 2017 року. Цей закон передбачає запровадження конкурентних відносин на енергоринку і відповідає вимогам Третього енергетичного пакету ЄС.