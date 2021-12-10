Про це повідомляє міжнародне видання АВС.
Конкурс краси – один із головних заходів на фестивалі верблюдів короля Абдул-Азіза, його фонд становить 66 млн доларів.
Найгарнішими на таких конкурсах зазвичай вважаються верблюди з губами, що звисають, великим носом і добре оформленим горбом.
Для запобігання різноманітним маніпуляціям із зовнішнім виглядом тварин усі учасники проходили спеціальну перевірку. Фахівці уважно оглядали конкурсантів, а потім просвічували їхні голови, шиї та груди за допомогою рентгена та ультразвукового сканера.
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