Жительку Саудівської Аравії засудили до 34-х років за ґратами за активність у соцмережі Twitter. Аспірантку університету Лідса (Велика Британія) Сальму аль-Шехаб звинуватили у стеженні та ретвіті дописів дисидентів і активістів.

Про це повідомляє The Guardian.

Сальму аль-Шехаб затримали ще у 2020 році тоді, коли вона повернулась до Саудівської Аравії на канікули.

Вирок спеціальним судом Саудівської Аравії було винесено через кілька тижнів після візиту президента США Джо Байдена до Саудівської Аравії, який, як попереджали правозахисники, може підштовхнути країну до ескалації репресій проти дисидентів та інших продемократичних активістів.

34-річна Сальма аль-Шехаб, мати двох маленьких дітей, спочатку була засуджена до трьох років ув’язнення. Її звинувачували у використанні соцмережі для “спричинення громадських протестів та дестабілізації громадянської і національної безпеки”.

Однак 15 серпня апеляційний суд виніс жінці новий вирок – 34 роки за ґратами та з наступною 34-річною забороною на поїздки. Новий вирок було оголошено після того, як прокурор закликав суд розглянути інші ймовірні злочини Сальми аль-Шехаб.

Відповідно до перекладу судових протоколів, з якими ознайомилася The Guardian, нові звинувачення містять твердження про те, що Шехаб “допомагала тим, хто прагне спричинити громадські заворушення та дестабілізувати громадянську та національну безпеку, стежачи за їхніми обліковими записами у Twitter”, а також роблячи репост цих дописів.

Та переглядаючи сторінки жінки у соцмережах можна зрозуміти, що вона не була впливовою активісткою ні у Саудівській Аравії, ні у Великій Британії. На її сторінку в Instgram – де вона описала себе як стоматологиню-гігієністку, медичну педагогиню, аспірантку Лідського університету та викладачку Університету принцеси Нури бінт Абдулрахман, а також як дружину та матір своїх синів Ноя та Адама – підписано всього 159 осіб.

У Twitter-акаунті Шехаб має 2597 підписників. Серед її твітів – дописи про Covid-19 та фото її синів. Іноді можна побачити ретвіти дописів саудівських дисидентів, які живуть у вигнанні та закликали звільнити політичних в’язнів у королівстві

Ймовірно, вона підтримувала справу Луджайн аль-Хатлул, відомої феміністки Саудівської Аравії, яка раніше була ув’язнена та яку, як стверджується, піддавали тортурам за підтримку права водіння для жінок.

Ті, хто знають Шехаб особисто, називають жінку добре освіченою людиною, яка не терпить несправедливості. Вона прибула до Великої Британії у 2018 чи 2019 році, аби здобути ступінь доктора філософії в університеті Лідсі.

Додому жінка повернулась у грудні 2020 року, на час своїх канікул. Сальма аль-Шехаб планувала повернутись до Великої Британії разом з чоловіком та дітьми, однак під час перебування вдома її викликали на допит представники влади Саудівської Аравії. Зрештою жінку заарештували та засудили за її твіти. Вважається, що Шехаб все ще зможе подати нову апеляцію у цій справі.

Twitter відмовився коментувати цю справу і не відповів на конкретні запитання про те, який вплив на компанію має Саудівська Аравія, якщо він взагалі є.

Twitter раніше не відповів на запитання Guardian про те, чому старшому помічнику принца Мухаммеда, Бадеру аль-Асакеру, дозволили вести верифікований обліковий запис у Twitter з понад 2 мільйонами підписників, попри звинувачення уряду США в тому, що він організував незаконне проникнення компанії, завдяки якій анонімні користувачі Twitter були ідентифіковані та ув’язнені урядом Саудівської Аравії. Суд США визнав винним у цій справі одного колишнього співробітника Twitter.