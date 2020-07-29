У Саудівській Аравії почався щорічний хадж (паломництво) без паломників з усього світу — цього року через пандемію COVID-19 до святинь Мекки допустили лише тисячу мусульман.

Про це повідомляє BBC.

“У Саудівській Аравії почався хадж — паломництво мусульман до Мекки”, – йдеться в повідомленні.

Зазвичай на хадж прибуває кілька мільйонів осіб з усього світу, проте через пандемію COVID-19 влада Саудівської Аравії заборонила приїзд паломників з-за кордону. На хадж можуть відправитися лише жителі Саудівської Аравії або іноземці, які вже перебувають у країні.

Після прибуття до Мекки всі паломники мають пройти карантин, а після повернення з хаджу — 14-денну ізоляцію.

Хадж — головний ритуал усіх мусульман світу, паломництво в Мекку, де народився пророк Мухаммед. Хадж здійснюється на початку 12-го місяця мусульманського місячного календаря. Згідно з Кораном, здійснити Хадж повинен кожен повнолітній мусульманин хоча б раз у житті, якщо йому дозволяють здоров’я і фінансові можливості.