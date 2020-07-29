Про це повідомляє BBC.
“У Саудівській Аравії почався хадж — паломництво мусульман до Мекки”, – йдеться в повідомленні.
Зазвичай на хадж прибуває кілька мільйонів осіб з усього світу, проте через пандемію COVID-19 влада Саудівської Аравії заборонила приїзд паломників з-за кордону. На хадж можуть відправитися лише жителі Саудівської Аравії або іноземці, які вже перебувають у країні.
Після прибуття до Мекки всі паломники мають пройти карантин, а після повернення з хаджу — 14-денну ізоляцію.
Хадж — головний ритуал усіх мусульман світу, паломництво в Мекку, де народився пророк Мухаммед. Хадж здійснюється на початку 12-го місяця мусульманського місячного календаря. Згідно з Кораном, здійснити Хадж повинен кожен повнолітній мусульманин хоча б раз у житті, якщо йому дозволяють здоров’я і фінансові можливості.
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