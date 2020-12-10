Про це повідомляє Arabnews.com.

Агентство розглянуло реєстраційні файли у декількох аспектах, включаючи оцінку ефективності та безпеки вакцини, а також додатково вивчило вакцину, проаналізувавши наукові дані, які показують якість виробництва.

Експерти провели кілька зустрічей для вивчення даних, наданих компанією, включаючи переговори з місцевими та міжнародними фахівцями і зустрілися з представниками Pfizer/BioNTech.

Регулятор буде перевіряти зразки з кожної партії вакцини перед використанням, щоб гарантувати її безпеку. Тепер уряд займатиметься процедурами ввозу і початку використання препарату.

  • Вчора в Ізраїль доставили першу партію вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer. Літак з Брюсселя (Бельгія) приземлився в аеропорту Тель-Авіва з більш ніж 100 тис доз на борту.
  • До цього у Великій Британії розпочали вакцинацію населення проти коронавірусу Covid-19.
  • В Україні вакцина проти коронавірусу буде широкодоступною не раніше осені 2021 року.