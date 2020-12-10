Агентство з контролю за продуктами і ліками Саудівської Аравії зареєструвало вакцину компаній Pfizer/BioNTech проти COVID-19 для імпорту і використання в країні.

Про це повідомляє Arabnews.com.

Агентство розглянуло реєстраційні файли у декількох аспектах, включаючи оцінку ефективності та безпеки вакцини, а також додатково вивчило вакцину, проаналізувавши наукові дані, які показують якість виробництва.

Експерти провели кілька зустрічей для вивчення даних, наданих компанією, включаючи переговори з місцевими та міжнародними фахівцями і зустрілися з представниками Pfizer/BioNTech.

Регулятор буде перевіряти зразки з кожної партії вакцини перед використанням, щоб гарантувати її безпеку. Тепер уряд займатиметься процедурами ввозу і початку використання препарату.