Про це повідомляє Arabnews.com.
Агентство розглянуло реєстраційні файли у декількох аспектах, включаючи оцінку ефективності та безпеки вакцини, а також додатково вивчило вакцину, проаналізувавши наукові дані, які показують якість виробництва.
Експерти провели кілька зустрічей для вивчення даних, наданих компанією, включаючи переговори з місцевими та міжнародними фахівцями і зустрілися з представниками Pfizer/BioNTech.
Регулятор буде перевіряти зразки з кожної партії вакцини перед використанням, щоб гарантувати її безпеку. Тепер уряд займатиметься процедурами ввозу і початку використання препарату.
- Вчора в Ізраїль доставили першу партію вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer. Літак з Брюсселя (Бельгія) приземлився в аеропорту Тель-Авіва з більш ніж 100 тис доз на борту.
- До цього у Великій Британії розпочали вакцинацію населення проти коронавірусу Covid-19.
- В Україні вакцина проти коронавірусу буде широкодоступною не раніше осені 2021 року.