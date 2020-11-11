У Саудівській Аравії, в місті Джедда, під час церемонії пам'яті закінчення Першої світової війни, організованої посольством Франції, стався вибух. Щонайменше четверо осіб постраждали.

Про це повідомляє Reuters.

У церемонії брали участь дипломати з Євросоюзу та інших країн.

Офіційний представник Греції повідомив Reuters, що чотири особи були поранені.

“Стався вибух на немусульманському кладовищі в Джедді. Четверо отримали легкі поранення, серед них один грек”, – сказав він.

Франція закликала своїх громадян, які проживають у Саудівській Аравії, бути максимально пильними після цього інциденту. Французька влада вважає це черговою атакою.

“Посольства, які брали участь в церемонії, засуджують цей боягузливий напад і закликають владу Саудівської Аравії пролити якомога більше світла на це, а також виявити та вистежити злочинців”, – йдеться в заяві МЗС Франції.

Вибух став другим інцидентом у сфері безпеки, що стався в Джедді за останні пару тижнів, і першою за багато років атакою із застосуванням вибухівки проти іноземців.