Про це повідомляє Reuters.
У церемонії брали участь дипломати з Євросоюзу та інших країн.
Офіційний представник Греції повідомив Reuters, що чотири особи були поранені.
“Стався вибух на немусульманському кладовищі в Джедді. Четверо отримали легкі поранення, серед них один грек”, – сказав він.
Франція закликала своїх громадян, які проживають у Саудівській Аравії, бути максимально пильними після цього інциденту. Французька влада вважає це черговою атакою.
“Посольства, які брали участь в церемонії, засуджують цей боягузливий напад і закликають владу Саудівської Аравії пролити якомога більше світла на це, а також виявити та вистежити злочинців”, – йдеться в заяві МЗС Франції.
Вибух став другим інцидентом у сфері безпеки, що стався в Джедді за останні пару тижнів, і першою за багато років атакою із застосуванням вибухівки проти іноземців.
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