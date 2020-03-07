Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Зазначається, що двоє із заарештованих є одними з найбільш впливових людей в королівстві.

За даними видання, заарештовані, зокрема, єдиний, що залишився в живих, молодший брат короля – принц Ахмед бін Абдулазіз, колишній наслідний принц Мухаммед бен Наїф, який був міністром внутрішніх справ до тих пір, поки його не усунули з посади і помістили під домашній арешт за наказом Мухаммеда бен Салмана в 2017 році, а також королівський кузен принц Наваф бін Наїф.

Затримання родичів короля Саудівської Аравії може бути спробою наслідного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда усунути своїх прямих конкурентів у боротьбі за владу. Чинному королю Саудівської Аравії 84 роки. У разі його смерті або зречення Мухаммед стане єдиним легітимним претендентом на престол.

Нагадаємо, 59-річного журналіста Джамаля Хашоггі вбили 2 жовтня 2018 року в генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Хашоггі був відомим критиком правлячої династії в Ер-Ріяді. У вересні 2017 року поїхав в США, де вів колонку в Washington Post. У ній він все більш відкрито виступав проти наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана.