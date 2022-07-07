У "Сбєрбанку" на тлі дефіциту мікросхем в умовах санкцій Заходу та проблем із постачаннями з Європи почали "виколупувати" чіпи зі старих, але не активованих раніше карток і вставляти їх у нові, розповіла виконавча директорка, голова відділу кібербезпеки "Сбєра" Ольга Маклашина.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

Маклашина назвала таке рішення “близьким до геніального”, а пересадку чіпів зі старих карток у нові – “реімплантацією”. Процес виглядає так: інкасатори привозять чіпи до центрів емісії, фахівці повністю видаляють дані, а потім відвозять чіпи виробнику банківських карток. Ті вставляють їх у нові картки, уточнила Маклашина.

За даними банку, щомісяця накопичується близько 375 тисяч неактивованих карток. Механізм, як очікується, дозволить “Сбєрбанку” заощадити 1 млрд рублів цього року.

Раніше російські кредитно-фінансові інститути “Сбєрбанк”, “Россільгоспбанк” та “Московський кредитний банк” відключили від найбільшої системи міжнародних платежів SWIFT. Цей захід, що почав діяти 14 червня, вжитий у межах шостого пакета санкцій Євросоюзу проти РФ за її напад на Україну.

У червні Тайвань ввів заборону на продаж стратегічних високотехнологічних товарів РФ та РБ у відповідь на вторгнення в Україну.

Довідка. Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT) — міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. Її послугами користуються близько 11 тис. банків і фінансових установ у понад 200 країнах. Фактично SWIFT — це месенджер між банками, система передає повідомлення, котрі містять інструкції щодо платежу, від банку-емітента (платника) до банку-ремітента (бенефіціара/одержувача). Банки в мережі переміщують кошти з одного рахунку на інший на основі базової мережі рахунків Nostro та Vostro.