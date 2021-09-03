У четвер у литовському Сеймі відкрилася виставка фотографій військових, зниклих безвісти на окупованих територіях Донецької та Луганської областей протягом російсько-української війни.

Про це повідомляє Товариство підтримки України (Ukrainas atbalsta biedrība) – спільнота українців і друзів України у Литві.

Фотовиставку організували матері зниклих безвісти військових. Її метою є привернення уваги міжнародної спільноти до проблеми пошуку полонених і зниклих безвісти протягом років війни на Донбасі.

Активісти Анатолій та Алла Макух зазначили, що відкриттю цієї фотовиставки посприяли Посольство України в Литві та посол пан Яценківський Володимир Володимирович.

Кримська активістка Гайде Різаєва, яка двічі побувала в полоні у зоні проведення АТО, написала на своїй сторінці у Facebook:

“Одного разу, в 2014, на дверях своєї камери в “ЛНР”, з внутрішньої її сторони, я написала “Вір… І віра врятує”. На цей напис дивилася і я в ті хвилини, коли вже не було зовсім сил чекати та боротися… Цей напис, після мого звільнення, читали десятки, а може і сотні таких же людей, як і я… І я впевнена в тому, що ці слова багатьом надавали сил… Не можна втрачати віру… ніяк не можна! Вірю в те, що наші благі наміри, спільні зусилля, кваліфіковані дії і щирі молитви допоможуть повернути наших хлопців додому… Якнайшвидшого повернення вам, наші Герої і наші відважні серця!”

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зниклими безвісти вважаються 258 людей, у тому числі 67 військовослужбовців та резервістів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.