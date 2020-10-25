Про це повідомила координатор громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на своїй сторінці у Facebook.

”Працює незаконна ДВК, яка організовує голосування до сільської ради, громади, яка відмовляється входити до складу ОТГ. Діє вона за ідентичним номером, як і дійсна ДВК – 590211. Бюлетені надрукували самостійно. Виборці йдуть на ту дільницю і голосують. Поліція перебуває під дільницею та опитує людей на виході, отримали вже дозвіл прокуратури на вхід в будівлю приватної форми власності для здійснення слідчих дій”, – йдеться в повідомленні.

За словами Айвазовської, біля фейкової дільниці грає музика і людей запрошують на голосування, вони йдуть на самопроголошену дільницю замість справжньої, а на справжній дуже низька явка, адже вона в глибині села знаходиться і біля неї нічого не відбувається, люди не знають, що туди насправді потрібно йти.

За оцінками юристів ОПОРИ це порушення законодавства відповідно до статей ККУ:

Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи – членами комісій,

Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.