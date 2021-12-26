У селі Струмівка, що у Волинській області, назвали вулицю на честь французької модельєрки Коко Шанель. Рішення про присвоєння такої назви ухвалили депутати на сесії Підгайцівської сільської ради, до якої входить населений пункт.

Про це повідомляють у «Суспільне. Новини».

Як розповів Голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк, перейменувати вулицю на честь відомої кутюр’є побажав забудовник, який зводить в селі великий житловий комплекс. Допомагали в будівництві йому французи. Вони і попросили забудовника зробити щось, щоб земля була пов’язана з їхньої країною.

Він додав, що табличку із написом нової назви вулиці має встановити забудовник.

Як відомо, Коко Шанель – французька кутюр’є, яка принесла в жіночу моду приталений жакет і маленьку чорну сукню. Її вплив на високу моду був такий сильний, що її — єдину з історії моди — журнал «Тайм» вніс до списку ста найвпливовіших людей XX століття. Проте Україну вона не відвідувала.

Нагадаємо, 15 грудня Верховна Рада України підтримала перейменування міста Володимир-Волинський на Володимир. За це рішення проголосували 348 депутатів.