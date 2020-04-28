У семи працівників Закарпатської ОДА виявили COVID-19: в адмінбудівлі вводять низку обмежень

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.
“П’ятеро працівників захворіли минулого тижня”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що одному хворому вдалося видужати.
“Головою Закарпатської ОДА Олексієм Петровим підписано розпорядження щодо посилення карантинних заходів у приміщенні Закарпатської ОДА”, — додали в облдержадміністрації.
- В Україні станом на ранок 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 401 новий випадок.
- Епідемія коронавірусу COVID-19 на території України повинна завершитися до 8 червня 2020 року.