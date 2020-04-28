Covid-19 Україна

оновлено 28.04.2020 о 14:01

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У семи працівників Закарпатській ОДА виявили COVID-19: в адмінбудівлі вводять низку обмежень

Серед співробітників Закарпатської обласної держадміністрації зареєстровано сім випадків зараження коронавірусом.

Вівторок, 28 квітня 2020, 15:15

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.

“П’ятеро працівників захворіли минулого тижня”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що одному хворому вдалося видужати.

“Головою Закарпатської ОДА Олексієм Петровим підписано розпорядження щодо посилення карантинних заходів у приміщенні Закарпатської ОДА”, — додали в облдержадміністрації.

Теги: Коронавірус, Закарпатская область, карантин

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