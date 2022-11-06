Про це повідомило “Укренерго“.

Віялові відключення запровадили у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

Інформацію щодо відключень можна знайти в особистому кабінеті або у соціальних мережах відповідного оператора системи розподілу (обленерго). Посилання на них можна знайти на сторінці “Укренерго” або на сайті Міністерства енергетики України.

“Укренерго” зазначило, що обмеження світла введено для зменшення навантаження на мережі та забезпечення сталого балансування енергосистеми. Крім того, воно потрібно для уникнення повторних аварій після пошкоджень внаслідок ракетних ударів й атак дронами-камікадзе.