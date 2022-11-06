Про це повідомило “Укренерго“.
Віялові відключення запровадили у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.
Інформацію щодо відключень можна знайти в особистому кабінеті або у соціальних мережах відповідного оператора системи розподілу (обленерго). Посилання на них можна знайти на сторінці “Укренерго” або на сайті Міністерства енергетики України.
“Укренерго” зазначило, що обмеження світла введено для зменшення навантаження на мережі та забезпечення сталого балансування енергосистеми. Крім того, воно потрібно для уникнення повторних аварій після пошкоджень внаслідок ракетних ударів й атак дронами-камікадзе.
Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.
- Росіяни пошкодили близько 40% енергетичної інфраструктури України. Ракетними обстрілами завдано ударів по ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.
- Для завдання масованого удару по території Україні 31 жовтня Росія витратила близько 760 млн доларів. В останній день жовтня РФ застосувала різні типи ракет і безпілотників.
- Глав міністерств закордонних справ країн Групи семи (G7) планують обговорити, як найкраще координувати подальшу підтримку України. Міністри порушать питання через атаки росіян по енергетичних об’єктах критичної інфраструктури.