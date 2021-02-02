Про це сенатор написав на своїй сторінці у Twitter.
Ромні заявив, що резолюції з санкціями проти причетних до отруєння та ув’язнення Навального винесуть на голосування цього тижня.
“Сильні лідери не повинні саджати супротивників, щоб зберегти владу. Спочатку Навального отруїли, а коли це не вдалося, режим Путіна засудив його до тюрми після фіктивного процесу. Цього тижня ми схвалимо законодавство, щоб санкціонувати винних у цих діях”, – наголосив сенатор.
- Суд у Москві засудив опозиціонера Олексія Навального до 3,5 року колонії загального режиму у справі Ів Роше.