Американський сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні анонсував винесення на розгляд Сенату питання введення санкцій проти Росії через вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному.

Про це сенатор написав на своїй сторінці у Twitter.

Ромні заявив, що резолюції з санкціями проти причетних до отруєння та ув’язнення Навального винесуть на голосування цього тижня.

“Сильні лідери не повинні саджати супротивників, щоб зберегти владу. Спочатку Навального отруїли, а коли це не вдалося, режим Путіна засудив його до тюрми після фіктивного процесу. Цього тижня ми схвалимо законодавство, щоб санкціонувати винних у цих діях”, – наголосив сенатор.