Шестеро американських сенаторів ініціювали внесення поправки до оборонного бюджету США на 2022 фінансовий рік, яка передбачають санкції щодо компанії Nord Stream 2 AG, що є оператором російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться у заяві комітету Сенату із закордонних справ.

Зазначається, що внесення поправки ініціювали сенатори-республіканці Джим Ріш, Роб Портман, Джон Баррасо, Рон Джонсон, Том Коттон та Тед Круз.

“У той час, коли Росія обмежує постачання енергоресурсів до Європи, адміністрація Байдена повинна дотримуватися закону і накласти санкції на “Північний потік-2″. Ми знаємо, що захист цієї російської пастки – не на користь нашій національній безпеці. Наша поправка відновить двопартійні санкції щодо геополітичної зброї Путіна”, – заявив сенатор-республіканець Джон Барассо.

Водночас його колега – сенатор Роб Портман – заявив, що рішення адміністрації Байдена відмовитися від обмежень, санкціонованих Конгресом, “додало сміливості президенту Путіну і завдало шкоди нашому союзнику України”.

“У той час, як російські війська знову прямують до українсько-російського кордону, виконання цих санкцій має вирішальне значення для підтримки європейської незалежності та енергетичної безпеки”, – сказав Портман.

США, Україна та країни Балтії активно виступають проти будівництва газопроводу “Північний потік-2”, побоюючись посилення впливу Росії на європейський енергетичний ринок.

Вашингтон запровадив санкції щодо фірм, які беруть участь у спорудженні трубопроводу, але не проти самої компанії-оператора цього проєкту. Водночас уряд Німеччини підтримує “Північний потік-2” як суто економічний проєкт, хоча в країні є чимало його критиків.

Нагадаємо, що напередодні президент США Джо Байден під час зустрічі з виконувачкою обов’язків канцлера Німеччини Ангелою Меркель та кандидатом на посаду глави німецького уряду Німеччини Олафом Шольцем заявив про необхідність підтримувати Україну.

Про що йдеться в угоді між США та Німеччиною?

Про деталі домовленості щодо російського газогону “Північний потік-2” США та Німеччина офіційно оголосили напередодні, 21 липня.

“Сполучені Штати та Німеччина твердо підтримують суверенітет, територіальну цілісність, незалежність України та обраний нею європейський шлях. Сьогодні ми знову обіцяємо протистояти російській агресії та зловмисним діям на території України та за її межами”, – сказано в спільній заяві двох країн.

США пообіцяли підтримати зусилля Німеччини та Франції щодо відновлення миру на сході України шляхом домовленостей в “нормандському форматі”.

“Сполучені Штати та Німеччина єдині у своєму бажанні притягнути Росію до відповіді за її агресію та зловмисні дії шляхом введення санкцій та інших інструментів”, – йдеться в угоді.

Сторони домовилися працювати по двосторонніх каналах, аби забезпечити готовність США та Євросоюзу протидіяти негативним діям Росії. Зокрема, якщо РФ намагатиметься використовувати газ як енергетичну зброю чи здійснить подальші агресивні дії щодо України, Німеччина має відреагувати на національному рівні та вимагатиме таких же ефективних методів впливу від ЄС.

“Якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або вчинить подальші агресивні дії проти України, Німеччина буде діяти на національному рівні і закликатиме Європейський Союз до прийняття ефективних заходів, включно з санкціями, щоб обмежити російський потенціал для експорту до Європи в енергетичному секторі, включаючи газ, або вжити ефективних заходів в інших економічно важливих сферах”, – зазначається в документі.

США і Німеччина погодилися, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через нашу країну після 2024 року.

У зв’язку із цим Німеччина зобов’язується використовувати всі доступні засоби впливу, аби уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну на термін до 10 років (до 2034 року).

Переговори з цього приводу, як і призначення спеціального представника з підтримки таких переговорів, мають відбутися якнайшвидше, але не пізніше 1 вересня.

Сполучені Штати зобов’язуються “повністю підтримати ці зусилля”.

США та Німеччина також зобов’язуються підтримувати Україну й інші країни Центральної та Східної Європи у переході їхньої промисловості до відновлювальних джерел енергії. Німеччина зобов’язується “створити і управляти Зеленим фондом для України, який сприятиме її енергетичному переходу, енергоефективності та енергетичній безпеці”.

Німеччина і США обіцяють заохочувати і підтримувати інвестиції у вказаний Зелений фонд на суму не менше 1 мільярда доларів США, в тому числі від третіх сторін, таких як приватний сектор. Як стверджується в спільній декларації двох країн, Німеччина спочатку внесе до фонду не менше 175 мільйонів доларів як грант і буде працювати над збільшенням своїх внесків в найближчі роки.

Фонд просуватиме використання відновлювальних джерел енергії; сприятиме розвитку водню як енергоносія; підвищуватиме енергоефективність; прискорюватиме поетапну відмову від вугілля і підтримуватиме вуглецеву нейтральність.

США планують просувати цю ініціативу за допомогою технічної та стратегічної допомоги.

Крім того, Німеччина продовжуватиме сприяти двостороннім енергетичним проєктам з Україною, зокрема у сферах відновлюваних джерел енергії та енергоефективності. Це передбачає призначення спеціального посланника із спеціально виділеними фондами на суму 70 мільйонів доларів США.

Німеччина також ініціює “пакет стійкості” для підтримки енергетичної безпеки України. Йдеться, зокрема, про збільшення спроможності реверсу газу в Україну з метою повного захисту від потенційних спроб РФ у майбутньому скоротити постачання газу до нашої країни.

“Північний потік-2”

Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.

Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.

Потім стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу. У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.

Гендиректор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівельні роботи на газопроводі “Північний потік – 2” планується завершити до кінця літа.