Про це йдеться на офіційному сайті Комітету Сенату США з міжнародних відносин.

У повідомленні зазначається, що примусова депортація до Росії та цілеспрямоване вбивство українського народу є доказами того, що дії росіян є геноцидом проти українців. Сенатори представили резолюцію невдовзі після того, як перша леді України Олена Зеленська виступила зі зверненням безпосередньо до Конгресу США та закликала надати зброю Україні для того, щоб зупинити звірства російських окупантів.

“Немає сумніву, що те, що Росія робить в Україні є геноцидом”, — сказав один з авторів резолюції республіканець Джим Ріш. Також він згадав про злочини, які російські загарбники вчинили в Ірпені, Гостомелі та інших містах України. Він зазначив, що міжнародна спільнота документує численні воєнні злочини РФ по всій території України й тому настав час США і світу визнати це як геноцид.

Натомість голова Гельсінської комісії США сенатор Бен Кардін наголосив на тому, що Росія намагається знищити не лише людей і будівлі в Україні, а й українську мову, українську історію та культуру. Всі ці діє і є геноцидом. Тому світ має визнати цей факт, а винні повинні понести відповідальність.

“Ці нелюдські дії є геноцидом, який триває у реальному часі. Сполучені Штати Америки повинні протистояти цим злочинам та визнати Росію державою-спонсором тероризму. Верховенство права має панувати”, – сказав сенатор США Річард Блюменталь. Також він розповів, що під час своєї поїздки до Києва та Бучі бачив поля, де сотні українських жінок і дітей були вбиті зі зв’язаними руками за спиною просто тому, що вони були українцями.

Зокрема ця резолюція засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України та закликає США разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим російським злочинам.

Крім того, цей документ підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну широкомасштабну війну, воєнні злочини та геноцид.