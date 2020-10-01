Голова комітету з питань збройних сил Сенату США Адам Сміт запропонував розмістити американські війська в Східній Європі, щоб стримувати агресію Росії.

Про це він сказав під час слухань у профільному комітеті 30 вересня.

Ці слухання стосувалися змін до оборонної стратегії США на території Європи.

Політик вважає, що присутність американських військ в Європі стримуватиме Росію.

“Росія стає більш, а не менш агресивною … Її зусилля в Україні безумовно були дуже агресивними. Її зусилля, спрямовані на підрив демократії будь-якими можливими способами в Європі і США, і де-небудь ще, тільки зросли”, – сказав Сміт.

Також він обгрунтував свою пропозицію тим, що агресія з боку РФ впливає на “партнерство США в Європі”.

“Є чіткі можливості для потенційного розміщення військ в країнах Східної Європи для того, щоб стримувати російську агресію в тій частині світу”, – заявив Сміт.