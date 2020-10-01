Про це він сказав під час слухань у профільному комітеті 30 вересня.
Ці слухання стосувалися змін до оборонної стратегії США на території Європи.
Політик вважає, що присутність американських військ в Європі стримуватиме Росію.
“Росія стає більш, а не менш агресивною … Її зусилля в Україні безумовно були дуже агресивними. Її зусилля, спрямовані на підрив демократії будь-якими можливими способами в Європі і США, і де-небудь ще, тільки зросли”, – сказав Сміт.
Також він обгрунтував свою пропозицію тим, що агресія з боку РФ впливає на “партнерство США в Європі”.
“Є чіткі можливості для потенційного розміщення військ в країнах Східної Європи для того, щоб стримувати російську агресію в тій частині світу”, – заявив Сміт.
- Міністр оборони США Марк Еспер заявляв, що частину американських військ вивели з Німеччини і передислокували з метою посилити стримування Росії.