Про це повідомляє Reuters.

Автори законопроекту – сенатори Боб Менендес, Кріс Мерфі, Джин Шахін, Джеймс Ріш, Роб Портман і Джон Баррассо. Вони вважають, що США є найсильнішою прихильником України, але необхідність у безпеці зростає під тиском РФ.

“Двопартійний закон про партнерство по лінії держбезпеки в Україні дозволить вирішити дані проблеми шляхом значного збільшення довгострокової допомоги в області безпеки для наших партнерів в Україні, забезпечуючи при цьому відповідальність їх демократичних інститутів. Допомога США в забезпеченні безпеки для народу України – це те, що потрібно . Це допомагає просувати наші цінності і відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів. Цей законопроект показує, що наша прихильність безпеки України повинна бути незмінною і захищеною від політики. І я з нетерпінням чекаю можливості заручитися підтримкою цього законопроекту в Сенаті”, – заявив Менендес.

У Сенаті також запропонували розглянути можливість надання фінансової допомоги українським офіцерам.

Запропоновано передавати $4 млн на рік на підготовку вищого військового складу.

Згідно з документом, який представили сенатори, в рамках збільшення фінансової військової допомоги, Білий дім повинен призначити миротворця в Україні від США, який буде присутній на мирних переговорах в нормандському форматі і сприятиме діалогу між чорноморськими країнами.

Законопроект закликає держдепартамент створити робочу групу по Україні з відповідними європейськими союзниками.

Законопроект вимагає звіту Міноборони США і Держдепартаменту про потреби ЗСУ і плану надання допомоги в сфері безпеки.

В Адміністрації президента Дональда Трампа таку пропозицію підтримали. Так, державний секретар США Майк Помпео запевнив, що такий крок – це прагнення захистити “інтереси і друзів”.

“Адміністрація США дійсно підтримує збільшення летальної допомоги Україні.

Ця адміністрація вжила заходів для захисту наших інтересів і друзів. Ми оприлюднили Кримську декларацію, ми надали Україні летальне військове обладнання. Ми наклала санкції на понад 360 російських цілей за все, від порушень прав людини до підтримки Росією вбивчого режиму Асада, до використання найманців і ставлеників у всьому світі”, – завив Помпео.

При цьому держсекретар США назвав Росію дестабілізуючою авторитарною силою в Україні.