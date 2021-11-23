Сьогодні, 23 листопада, внаслідок серії вибухів на заводі з виробництва боєприпасів на околиці Белграда загинули щонайменше двоє працівників і ще 16 отримали поранення.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Як сповістив сербський державний телеканал RTS, перший вибух стався близько 14:00 – його можна було почути навіть у столиці, за 15 км від Белграда.

За даними RTS, на момент вибуху на території заводу було 100 працівників. Поранених ушпиталили до лікарень Белграда із сильними опіками, натомість є люди, яких вважають такими, що зникли безвісти.

Поліція та пожежники оточили зону, у небо здіймалися клуби густого диму. На стоянці заводу спалахнуло кілька машин.

У поліції наразі не повідомляють про подію.

У 2008 році на заводі також стався вибух, внаслідок якого троє робітників отримали поранення.