Про це повідомляє агентство Associated Press.
Як сповістив сербський державний телеканал RTS, перший вибух стався близько 14:00 – його можна було почути навіть у столиці, за 15 км від Белграда.
За даними RTS, на момент вибуху на території заводу було 100 працівників. Поранених ушпиталили до лікарень Белграда із сильними опіками, натомість є люди, яких вважають такими, що зникли безвісти.
Поліція та пожежники оточили зону, у небо здіймалися клуби густого диму. На стоянці заводу спалахнуло кілька машин.
У поліції наразі не повідомляють про подію.
У 2008 році на заводі також стався вибух, внаслідок якого троє робітників отримали поранення.
- Раніше повідомлялося, що районний суд міста Стара Загора ухвалив взяти під варту трьох іноземців, яких звинувачують у відборі зразків та викраденні документів зі збройного заводу “Арсенал”.