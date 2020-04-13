Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.
“На найближчому засіданні Уряду буде внесено зміни до постанови щодо врегулювання питання заробітної плати 300 % для медиків за березень”, – сказав Степанов.
Він зазначив, що джерелом додаткових коштів для медпрацівників стане медична субвенція, яку вже перерахували в регіони.
“Хочу заспокоїти наших медичних працівників: це питання врегульовано”, – додав міністр.
13.04.2020 | Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції
Онлайн-брифінг Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції.
Опубликовано Міністерство охорони здоров’я України Воскресенье, 12 апреля 2020 г.
- Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів планує компенсувати виплати для зарплат підприємствам, які не звільнятимуть людей на час карантину.