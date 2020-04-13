Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що на засіданні Уряду в середу, 15 квітня, вирішать питання надбавок в 300 % медикам, які лікують хворих на коронавірус COVID-19.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

“На найближчому засіданні Уряду буде внесено зміни до постанови щодо врегулювання питання заробітної плати 300 % для медиків за березень”, – сказав Степанов.

Він зазначив, що джерелом додаткових коштів для медпрацівників стане медична субвенція, яку вже перерахували в регіони.

“Хочу заспокоїти наших медичних працівників: це питання врегульовано”, – додав міністр.