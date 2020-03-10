У середу, 11 березня, Україну накриє атмосферний фронт, який принесе дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

“11 березня в Україну прийде атмосферний фронт. А, отже, дощі. Південь хіба що втримається від опадів“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вітер очікується західним та поривчастим.

Температура повітря на Заході та Півночі прогнозується +8 +11 градусів, проте на Півдні, Сході та Центрі повітря буде теплішим – +10 +15 градусів.

У Києві середа буде дощовою, вітряною, свіжою, температура повітря очікується +9 +10 градусів.