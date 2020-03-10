Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
“11 березня в Україну прийде атмосферний фронт. А, отже, дощі. Південь хіба що втримається від опадів“, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вітер очікується західним та поривчастим.
Температура повітря на Заході та Півночі прогнозується +8 +11 градусів, проте на Півдні, Сході та Центрі повітря буде теплішим – +10 +15 градусів.
У Києві середа буде дощовою, вітряною, свіжою, температура повітря очікується +9 +10 градусів.
- 8 березня в більшості регіонів України пройшли дощі.