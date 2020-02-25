У середу, 26 лютого, в Україні очікується потепління до +14 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Так, завтра протягом дня у більшості областей України очікується +7+12 градусів, а на Півдні та Заході місцями до +14 градусів.

Прохолодніше буде на Харківщині, Сумщині і Закарпатті, там очікується +4+7 градусів.

Водночас, на Півдні, на Дніпропетровщині, Черкащині та Полтавщині очікується вітер з поривами до 15-20 м/с. На решті території південно-західний вітер обіцяє бути помірним.

Дощі пройдуть в західній частині, в Карпатах з мокрим снігом. Місцями невеликі – можливі у північній частині. Проте переважна більшість території України належатиме сухій погоді.

У Києві 26-го лютого буде хмарно, без істотних опадів, проте в окремих районах можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний, помірний. Температура повітря вночі +2+5 градусів, завтра вдень потепліє до +8+10 градусів.