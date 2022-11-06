Атомний підводний човен США USS Rhode Island увійшов у Середземне море, який фактично містить 24 міжконтинентальні балістичні ракети Trident II D5 з ядерними боєголовками, що є засобом ядерного стримування, а не штурмовиком, призначеним для полювання на підводні човни противника.

Про це пише La Repubblica.

Цей човен називають одним з “вершників ядерного апокаліпсиса”, адже на його борту може міститися від 150 до 200 ядерних боєголовок. Він вийшов три дні тому в британському порту Гібралтар

Оскільки судно може місяцями ходити під водою, залишаючись непоміченим, рішення показати його свідчить про готовність американців дати сигнал Кремлю.

USS Rhode Island фактично містить 24 міжконтинентальні ракети Trident II, здатні долати 18 тисяч кілометрів зі швидкістю 29 тисяч кілометрів на годину: кожна може нести до чотирнадцяти ядерних боєголовок.

Руйнівна сила, яку демонструє підводний човен, має змусити РФ відмовитися від планів щодо завдання ядерного удару.

“Цей візит підкріплює нашу тверду відданість підтримці союзників у регіоні. Витонченість, смертоносність і тактична компетентність Rhode Island втілюють силу та ефективність підводного флоту”, — зазначив командир оперативної групи 69, яка об’єднує підводні човни в бою в морях Європи, капітан Джон Креддок.

Поки що залишається незрозумілим, чи ще одне ядерне судно діє в Середземному морі: Uss Florida, яке востаннє з’являлося в Гібралтарі місяць тому. Багато аналітиків вважали, що USS Florida показали ЗМІ ще влітку, коли він був на Криті, щоб переконати Москву не використовувати тактичну зброю в Україні. Завдяки своїй вогневій потужності він міг завдати жахливої ​​відплати без використання атомних пристроїв.

Натомість Атлантичний альянс підозрює, що в Середземному морі продовжується місія російського атомного підводного човна “Сєвєродвінськ”, ідентифікованого наприкінці серпня ВМС Італії в Сицилійській протоці. На його борту немає ядерних боєголовок, але є запас ракет великої дальності “Калібр”, тих самих, якими бомбили українські міста: за деякими даними, він також оснащений новенькими гіперзвуковими ракетами “Циркон”, проти яких немає захисту.

Довідка. USS Rhode Island (SSBN-740) — підводний човен з балістичними ракетами класу Огайо ВМС США, який перебуває в експлуатації з 1994 року. Це третій корабель ВМС США, названий на честь Род-Айленда, 13-го штату.