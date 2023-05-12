Станом на ранок 12 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 8 ворожих кораблів, носії крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі – відсутні.

Про це інформує пресслужба ВМС ЗСУ.

Зокрема, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні – 5 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 4 ракети.

За тиждень, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Чорного моря – 158 суден, з них 43 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 171 судно, з них 40 рухались з протоки Босфор.

За даними ВМС, зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Крім того, за минулий тиждень в межах Чорноморської зернової ініціативи 18 суден покинули українські порти на борту яких було понад півмільйона тон зерна та інших продуктів харчування.

Зазначимо, що в Україні триває 443-тя доба від початку повномасштабного російського вторгнення. Протягом цього часу українські захисники ліквідували більш як 197 тисяч окупантів.

Також авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, знищено 9 ворожих БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 11 пунктів управління, 19 районів зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 9 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливих цілі противника.