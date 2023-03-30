Станом на 30 березня в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 7 ворожих кораблів, з них 3 носія крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 20 ракет.

Про це інформує пресслужба ВМС ЗСУ.

Зазначено, що в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет “Калібр”, загальним залпом до 4 ракет, в Азовському морі – 1 ворожий корабель.

Як повідомляється, протягом доби в інтересах Російської Федерації, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 3 судна, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Також у пресслужбі наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.