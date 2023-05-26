Джерело: ВМС ЗСУ.
Тим часом в Середземному морі перебувають 7 ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом 4 ракети.
За тиждень, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 178 суден, з них 49 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 142 судна, з них 41 рухались з протоки Босфор.
За даними ВМС, зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Крім того, за минулий тиждень в межах “Чорноморської зернової ініціативи” одне судно покинуло українські порти, на його борту – майже 7 тисяч тонн зерна.
Зазначимо, що в Україні триває 457-ма доба повномасштабного російського вторгнення. Протягом цього часу воїни ЗСУ ліквідували понад 205 тисяч окупантів, з яких 460 – за минулу добу.
Окрім цього, авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.
Також, минулої доби нашими захисниками збито ворожий літак Су-25.
Українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.
- Вночі 26 травня війська РФ здійснили масований обстріл України, випустивши 17 ракет та 31 безпілотник. Більшість ворожих цілей вдалось знищити силами та засобами протиповітряної оборони.
- У ніч на 26 травня війська РФ здійснили ракетну та дронову атаку на місто Дніпро. Постраждала одна людина, також у місті серйозні руйнування
- Станом на 26 травня 483 дитини загинуло та понад 984 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.