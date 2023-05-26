Станом на 26 травня у Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають 5 російських кораблів, проте ракетоносіїв серед них немає.

Джерело: ВМС ЗСУ.

Тим часом в Середземному морі перебувають 7 ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом 4 ракети.

За тиждень, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Чорного моря – 178 суден, з них 49 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 142 судна, з них 41 рухались з протоки Босфор.

За даними ВМС, зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Крім того, за минулий тиждень в межах “Чорноморської зернової ініціативи” одне судно покинуло українські порти, на його борту – майже 7 тисяч тонн зерна.

Зазначимо, що в Україні триває 457-ма доба повномасштабного російського вторгнення. Протягом цього часу воїни ЗСУ ліквідували понад 205 тисяч окупантів, з яких 460 – за минулу добу.

Окрім цього, авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Також, минулої доби нашими захисниками збито ворожий літак Су-25.

Українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.