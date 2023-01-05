Станом на 5 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до двох ворожих кораблів.

Про це інформує пресслужба ВМС ЗСУ.

В Азовському морі на бойовому чергуванні також знаходиться до двох ворожих кораблів.

Водночас у Середземному морі – 9 російських кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет “Калібр” загальний залп – 72 ракети.

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 28 суден, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 16 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У пресслужбі наголосили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Триває триста шістнадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля російські війська зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону.