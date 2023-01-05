Про це інформує пресслужба ВМС ЗСУ.
В Азовському морі на бойовому чергуванні також знаходиться до двох ворожих кораблів.
Водночас у Середземному морі – 9 російських кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет “Калібр” загальний залп – 72 ракети.
За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 28 суден, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 16 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
У пресслужбі наголосили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Триває триста шістнадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля російські війська зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону.
- Російські армійці знову атакували одне з енергетичних підприємств “ДТЕК Енерго”, внаслідок чого пошкоджено обладнання теплової електростанції.
- 5 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови закликав російського лідера Володимира Путіна оголосити “одностороннє” припинення вогню в Україні.
- У Республіку Білорусь продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил РФ.
- Експерти Інституту вивчення війни вважають, що Росія намагатиметься продовжувати двосторонню співпрацю з Іраном, щоб отримати більше високоточного озброєння для війни проти України.