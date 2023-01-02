Станом на 2 січня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 7 ворожих кораблів.

Про це інформує пресслужба ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі РФ утримує 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “калібр” загальний залп – 72 ракети.

Окрім цього, за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 32 судна, з них 7 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 32 судна, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Довідка. Характеристики ракети: довжина – 7,2 м (без стартового прискорювача), розмах крил – 3,3 м, польотна вага – 1320 кг, вага бойової частини – 450 кг, швидкість – 0,7 Маха, дальність польоту – понад 1500 км.