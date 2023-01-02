Про це інформує пресслужба ВМС ЗСУ.
Водночас в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель.
Тоді як у Середземному морі РФ утримує 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “калібр” загальний залп – 72 ракети.
Окрім цього, за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 32 судна, з них 7 суден рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 32 судна, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Довідка. Характеристики ракети: довжина – 7,2 м (без стартового прискорювача), розмах крил – 3,3 м, польотна вага – 1320 кг, вага бойової частини – 450 кг, швидкість – 0,7 Маха, дальність польоту – понад 1500 км.
- Протягом минулої доби українські захисники ліквідували 720 російських загарбників. Так число знищених ворогів станом на 2 січня наближається до 107 500 одиниць живої сили.
- В ніч з 1 на 2 січня Росія атакувала українські міста іранськими дронами-камікадзе. Зокрема, напруженою була ситуація на Дніпропетровщині.
- В ніч з 1 на 2 січня у Києві та по значній частині України була повітряна тривога – Росія атакувала столицю іранськими дронами-камікадзе.
- Згідно зі зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, протягом 1 січня авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження загарбників.