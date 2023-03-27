Станом на 27 березня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться сім ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до чотирьох ракет.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Тоді як в Азовському морі перебуває два ворожих кораблі.

Водночас у Середземному морі до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.

Окрім цього, за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 24 судна, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 38 суден, з них 12 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У пресслужбі наголосили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Раніше у Міноборони Великої Британії зазначили, що атаки безпілотних надводних апаратів на Севастополь допомогли українським силам знизити активність російського флоту в Чорному морі.