Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
Тоді як в Азовському морі перебуває два ворожих кораблі.
Водночас у Середземному морі до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.
Окрім цього, за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 24 судна, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Чорного моря – 38 суден, з них 12 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
У пресслужбі наголосили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Раніше у Міноборони Великої Британії зазначили, що атаки безпілотних надводних апаратів на Севастополь допомогли українським силам знизити активність російського флоту в Чорному морі.
- Спроби Володимира Путіна заморозити війну в Україні взимку закінчилися нічим, а зимово-весняні наступальні дії армії РФ, які мали убезпечити кордони Луганської та Донецької областей, досягають кульмінації.
- Володимир Путін, ймовірно, відкидає ідею, яка все частіше звучить в західному дискурсі, що військові реалії сьогодення вимагають або підтримують вирішення конфлікту шляхом переговорів.
- Наша авіація минулої доби завдала 3 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 1 пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога.