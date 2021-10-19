Потужний землетрус, що стався біля грецького острова Карпатос рано вранці у вівторок, вразив міста і селища в східному Середземномор'ї.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Підземні поштовхи магнітудою 6,0 сталися на глибині 37,8 км. Інформація про жертв або серйозні збитки поки не надходила.

Землетрус відчувався на кількох інших грецьких островах, включаючи Крит і Санторіні.

Він також вразив столицю Кіпру Нікосії, Бейрут, Каїр та інші міста Єгипту, частину Ізраїлю і палестинських територій, а також регіон навколо Анталії на півдні Туреччини.

В останні тижні на Криті сталися два потужні землетруси, внаслідок яких загинула одна людина і були пошкоджені будівлі.

Грецькі сейсмологи зазначили, що землетрус у вівторок стався через інший розлом тектонічних плит, і наразі подальших підземних поштовхів не очікується.