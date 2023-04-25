У Середземному морі ворог утримує три ракетоносії — ВМС ЗСУ 

російсько-українська війна
19:03 За останні пів року Іран передав РФ понад 300 тисяч артилерійських снарядів – WSJ
Допомагають перемагати
18:23 «Біжу за драмтеатр»: учасники марафону у Львові зібрали ₴20 тисяч на підтримку сімей захисників «Азовсталі»
18:12 Порошенко у Польщі закликав не блокувати експорт пшениці
18:02 Київ став почесним членом європейської мережі METREX
17:49 МЗС Швеції заявило про рішення вислати п’ять російських дипломатів
17:41 США посилить тиск на президента Південної Кореї щодо постачання боєприпасів Україні – WP
17:37 Окупанти на карантині: на Запоріжжі росіяни розрили скотомогильник, внаслідок чого заразилися сибірською виразкою
17:23 Фонд ООН передав Україні 60 автомобілів для допомоги постраждалим від гендерно зумовленого насильства
17:14 Зірка «Гаррі Поттера» Деніел Редкліфф став татом: його помітили на прогулянці з дитиною (фото)
17:03 В Австралії заявили про намір модернізувати армію на тлі військового посилення Китаю
16:38 У Норвегії судитимуть колишнього командира ПВК «Вагнер» за бійку у барі та перешкоджання роботі поліції – Reuters
16:28 Уряд ухвалив постанову про підвищення окладів держслужбовцям, які працюють у зоні бойових дій
16:03 Пані посол США в ООН: Росія завдала удару по суті статуту організації
15:59 На Чернігівщині перекинувся човен із прикордонним нарядом: загинуло двоє військових
15:47 Президент Литви закликав знайти «нові механізми» для вступу України в НАТО
15:29 Відтепер у «Дії» можна скасувати шеринг авто
15:26 «Сербія змінить ставлення щодо підтримки територіальної цілісності України через її голосування щодо Косова» — глава МЗС
14:54 McDonald’s відкриває п’ять закладів у Дніпрі
14:43 ЄС повинен допомогти Україні купувати боєприпаси скрізь, де це можливо — МЗС Польщі
14:39 Близько до норми: синоптики розповіли про погоду на травень
14:37 СБУ затримала 6 агентів РФ: один із них закликав до геноциду українців
14:11 Напередодні літа українських переселенців виселяють з готелів на Кіпрі
14:01 Чому один і той же сон може снитись постійно – пояснення експертів
13:58 У Донецькій області затримано військового, який намагався продати авто, передане волонтерами — ДБР
13:46 Енергетики Херсонщини отримали 230 тонн енергообладнання від міжнародних партнерів
13:24 У Львівській області знайдено нелегальний склад гуманітарної допомоги — БЕБ
13:20 Японія готова увійти до наглядової ради Центру гуманітарного розмінування
13:07 Росіяни охороняють окупований Севастополь катерами, вертольотами та бойовими дельфінами — ЗМІ
13:03 Донеччина: за добу російські окупанти обстріляли 18 населених пунктів, є загиблі та поранені
12:47 Цього тижня Папа Франциск відвідає Угорщину, де зустрінеться з Віктором Орбаном: однією із тем зустрічі стане російсько-українська війна

У Середземному морі ворог утримує три ракетоносії — ВМС ЗСУ 

Станом на 25 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться сім ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до восьми ракет.

Вівторок, 25 квітня 2023, 18:34
Підтримати

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі досі перебуває ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі ворог утримує до чотирьох ворожих кораблі, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 28 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 33 судна, з них 9 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 21 судна, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Джерело: ВМС ЗСУ

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

  • У розвідці Великої Британії зауважили, що у квітні середньодобова кількість ліквідованих російських солдатів зменшилась у порівнянні з минулими місяцями. Фахівці назвали ймовірну причину зменшення втрат РФ.
  • За даними Генштабу ЗСУ, станом на 25 квітня 2023 року російські окупаційні війська у повномасштабній війні проти України втратили близько 187 770 солдат.
  • На Бахмутському напрямку російські військові не полишають мету оточити місто. Своєю чергою, бійці ЗСУ здійснюють у Бахмуті не лише оборонні дії, але й активно контратакують.
Теги: Калібри, корабельне угруповання, Ракетоносії, ситуація на морі

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook