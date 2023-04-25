У Середземному морі ворог утримує три ракетоносії — ВМС ЗСУ 

Станом на 25 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться сім ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до восьми ракет.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі досі перебуває ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі ворог утримує до чотирьох ворожих кораблі, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 28 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 33 судна, з них 9 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 21 судна, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.