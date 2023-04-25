У Середземному морі ворог утримує три ракетоносії — ВМС ЗСУ 

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
Водночас в Азовському морі досі перебуває ворожий корабель.
Тоді як у Середземному морі ворог утримує до чотирьох ворожих кораблі, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 28 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 33 судна, з них 9 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Чорного моря – 21 судна, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
- У розвідці Великої Британії зауважили, що у квітні середньодобова кількість ліквідованих російських солдатів зменшилась у порівнянні з минулими місяцями. Фахівці назвали ймовірну причину зменшення втрат РФ.
- За даними Генштабу ЗСУ, станом на 25 квітня 2023 року російські окупаційні війська у повномасштабній війні проти України втратили близько 187 770 солдат.
- На Бахмутському напрямку російські військові не полишають мету оточити місто. Своєю чергою, бійці ЗСУ здійснюють у Бахмуті не лише оборонні дії, але й активно контратакують.