У серпні 2022 року обсяги українського експорту збільшилися на 25% і склали 7,29 млн тонн. У грошовому еквіваленті експортери отримали 3,36 млрд доларів, що на 411 млн доларів більше, ніж у липні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

У повідомленні зазначається, що зростання експорту пов’язане з частковим розблокуванням портів Одеси. Це дало можливість значно наростити обсяги вивезення українських товарів.

Відтак перевезення морським транспортом збільшилися на 85% і склали майже 2,9 млн тонн. Натомість залізницею Україна вивезла за кордон понад 3 млн тонн товарів, а автомобільним транспортом – 1,36 млн тонн.

“Водночас найбільший прибуток експортери отримують від товарів, які експортуються автошляхами – 1,48 млрд доларів, морські вантажі вартували 995 млн доларів, а залізничні – 788 млн доларів”, – розповіли в Мінекономіки.

Лідерами за вартістю експорту в серпні стала соняшникова олія – 443 млн доларів, обсяги її експорту зросли на 30% до 366 тисяч тонн. А також кукурудза – 347 млн доларів, експорт якої збільшився на 31% до 1,5 млн тонн. Саме цей експортний сегмент найбільшу вигоду отримав від деблокади портів, з яких вийшли завантажені ще в лютому судна.

У Мінекономіки зауважили, що стабільну висхідну динаміку демонструє кондитерська переробна продукція: хлібобулочна +19,4%, цукрова +9,1%, шоколад +25%.

“Україна робить ставку на експортну модель зростання економіки. До повномасштабної війни наш експорт складав 35% ВВП. Мета уряду та Міністерства економіки – підняти його до понад 50%. 75% експорту повинні складати готові товари та послуги”, – наголосила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, для цього було запущено програму грантів на створення переробних підприємств. Також держава буде частково компенсувати ставку за експортними кредитами, які беруться на строк 2-12 років та складають не більше 85% суми зовнішньоекономічного контракту. Таким чином держава зможе допомогти експортерам вийти на зовнішні ринки й бути там конкурентоспроможними.