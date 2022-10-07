У серпні цього року серед держав-членів Європейського Союзу, щодо яких є відповідні дані, Польща прихистила найбільше переселенці. 67 280 осіб отримали статус тимчасового захисту в сусіда.

Відповідні дані опубліковані Євростатом.

Також зазначається, що після Польщі найбільшу кількість статусів про тимчасовий захист переселенцям з України надала Німеччина — 62 140, далі Румунія — 9 715, Франція — 6 410 та Іспанія — 6 165.

У відсотковому співвідношенні до населення найвищий показник кількості громадян України, яким було надано тимчасовий захист у серпні 2022 року, на тисячу жителів був зафіксований в Естонії 1,9%, за нею йдуть Польща з 1,8% та Литва з 1,4%.

Зауважимо, що станом на кінець серпня Польща повідомила про 1,3 мільйона українців, які отримали тимчасовий захист Євросоюзу. За нею йдуть Іспанія, Болгарія й Словаччина.

За статистикою більшість українців, яким було надано тимчасовий захист у ЄС — жінки та дівчата.