У сервісі для отримання платежів Wayforpay тимчасово відсутня можливість зробити переказ. Національний банк України не продовжив компанії, якій належить сервіс, ліцензію.

Про це повідомляє пресслужба Wayforpay у Facebook.

Зазначається, що у зв’язку із затриманням розгляду з боку Національного Банку України (НБУ) на продовження ліцензії ТОВ “ФК “ВЕЙ ФОР ПЕЙ” банки-партнери тимчасово зупинили роботу з сервісом до надання ліцензії.

“До моменту видачі ліцензії прийом платежів у сервісі було призупинено. Але ми шукаємо варіанти якомога скоріше відновити прийом платежів”, — йдеться в заяві.

Наразі Національний банк продовжує розгляд пакетів документів, поданих учасниками ринку до 1 травня 2023 року, в межах процесу переліцензування.

Як зауважили в Wayforpay, понад 35 т онлайн підприємців та мільйони їх клієнтів залишились без змоги приймати платежі.