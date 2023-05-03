Про це повідомляє пресслужба Wayforpay у Facebook.
Зазначається, що у зв’язку із затриманням розгляду з боку Національного Банку України (НБУ) на продовження ліцензії ТОВ “ФК “ВЕЙ ФОР ПЕЙ” банки-партнери тимчасово зупинили роботу з сервісом до надання ліцензії.
“До моменту видачі ліцензії прийом платежів у сервісі було призупинено. Але ми шукаємо варіанти якомога скоріше відновити прийом платежів”, — йдеться в заяві.
Наразі Національний банк продовжує розгляд пакетів документів, поданих учасниками ринку до 1 травня 2023 року, в межах процесу переліцензування.
Як зауважили в Wayforpay, понад 35 т онлайн підприємців та мільйони їх клієнтів залишились без змоги приймати платежі.
“Приносимо вибачення за ситуацію, що склалась. На жаль, компанія ніяк не може вплинути на затримку з боку НБУ та пришвидшити процес розгляду та видачі ліцензій”, — додали в Wayforpay.
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