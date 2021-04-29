Народний депутат від групи "Довіра" Микола Бабенко у сесійній залі прийшов у ложу преси до журналіста Андрія Дзиндзі, бо подумав, що останній фотографує його особисту переписку в телефоні.

Про це журналіст розказав #Буквам.

За словами Андрія Дзиндзі, він взагалі не фотографував нардепа.

Микола Бабенко: Лізеш в мою переписку особисту. Послухай! …

Андрій Дзиндзя: По-перше, я в вашу переписку не лізу. Ви народний депутат, скажіть, навіщо ви сюди прийшли? Що ви від мене хочете?

Бабенко: Я хочу сказати два слова. Я пропоную послухати. Я ж не приходжу до тебе додому, до дружини, не лізу в твоє особисте листування …

Дзиндзя: Особисте листування – це, коли ви будете вдома з дружиною. А в Парламенті …

Бабенко: Не кричи на мене. Кажу по-людськи. Можна почути, можна не почути.

Дзиндзя: Я не почув.

Бабенко: Не почув? Прекрасно! Добре!

Дзиндзя: Я жодного разу вас не фотографував.

Журналіст заявляє, що нардеп починав йому погрожувати фразою “або ти…”, але Дзиндзя зрештою в розмові перебив, не дав Бабенку закінчити речення.