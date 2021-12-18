У столиці Південної Кореї Сеулі група архітекторів планує створити район, в якому всі жителі можуть дістатися місць роботи та відпочинку в межах 10-15 хвилин ходьби або їзди на велосипеді від свого будинку.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство CNN.

У повідомленні сказано, що цей проект, що отримав назву «Проект H1», покликаний перетворити старий промисловий майданчик на взаємопов’язане «розумне» місто. Цей район площею 125 акрів, що поєднує вісім житлових будівель з робочими офісами та навчальними приміщеннями, також призначений для розміщення розважальних закладів, фітнес-центрів, басейнів та навіть гідропонних міських ферм.

Район спроектований голландською архітектурною фірмою UNStudio за підтримки Hyundai Development Company (фірма з нерухомості, що належить конгломерату однойменного виробника автомобілів) також буде повністю вільний від автомобілів.

У своїй заяві співзасновник UNStudio Бен ван Беркель сказав, що «повсякденний життєвий досвід мешканців» є «головним пріоритетом» проекту.

“Ми робимо це за рахунок включення багатої кількості надихаючих, ретельно відібраних заходів на місці, які надають широкий спектр варіантів того, як вони можуть провести свій життєвий, робочий та вільний час, тим самим також заощаджуючи час, необхідний для поїздок в інше місце у місто – бо зі збереженням часу створюється більше часу», – сказав він.

Представник UNStudio підтвердив, що проект отримав зелене світло, але не повідомив, коли він, швидше за все, зрушить з мертвої точки. На даний момент серія візуалізацій CGI натякає на те, як виглядатиме район із громадськими площами, садами, зеленими дахами та «природними зонами», сполученими пішохідними доріжками.

Архітектори також заявили, що чиста енергія вироблятиметься на місці, у той час як системи для уловлювання та накопичення дощу розробляються для скорочення використання води.

Концепція «15-хвилинного міста» була вперше запропонована франко-колумбійським академіком Карлосом Морено у 2016 році, а зовсім недавно була популяризована мером Парижа Анн Ідальго, яка запропонувала зробити французьку столицю «ville du quart d’heure» – чверть години міста – під час її нещодавньої виборчої кампанії.