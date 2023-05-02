У столиці Південної Кореї, Сеулі, відвідувач Музею мистецтв Leeum з'їв банан, що був частиною артоб'єкта "Комедіант" вартістю 160 тис. доларів, створеного італійським художником Мауріціо Каттеланом.

Про це мовиться в матеріалі Insider.

За словами представника музею, відвідувач виявився студентом мистецького навчального закладу. Він пояснив свій вчинок тим, що “просто був голодний”. Працівники музею оперативно замінили банан на новий. Як повідомляється, музей має певний запас бананів, оскільки інсталяцію оновлюють кожні кілька днів.

Сам же студент заявив медіа, що “поїдання банана з картини Каттелана можна вважати мистецьким актом”.

Робота “Комедіант” має вигляд банана, приклеєного до стіни сріблястим скотчем, і поїдання фрукту не є першим подібним інцидентом. У 2019 році італійський митець презентував свою роботу на Art Basel Miami Beach. Під час заходу художник Девід Датуна також зняв банан зі стіни та з’їв.

“Мені до вподоби всі роботи Мауріціо Каттелана, і ця інсталяція також. Вона дуже смачна”, – написав Датуна в Instagram.

Попри “тимчасове пошкодження” роботи, на ярмарку було продано три її екземпляри. Вони продаються із сертифікатом, що підтверджує авторство Кателлана, оригінальність роботи та включає інструкцію з “монтажу” арт-об’єкта.