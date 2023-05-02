Про це мовиться в матеріалі Insider.
Сам же студент заявив медіа, що “поїдання банана з картини Каттелана можна вважати мистецьким актом”.
Робота “Комедіант” має вигляд банана, приклеєного до стіни сріблястим скотчем, і поїдання фрукту не є першим подібним інцидентом. У 2019 році італійський митець презентував свою роботу на Art Basel Miami Beach. Під час заходу художник Девід Датуна також зняв банан зі стіни та з’їв.
“Мені до вподоби всі роботи Мауріціо Каттелана, і ця інсталяція також. Вона дуже смачна”, – написав Датуна в Instagram.
Попри “тимчасове пошкодження” роботи, на ярмарку було продано три її екземпляри. Вони продаються із сертифікатом, що підтверджує авторство Кателлана, оригінальність роботи та включає інструкцію з “монтажу” арт-об’єкта.
- Директорка школи в штаті Флорида була вимушена піти з посади через скарги батьків на те, що їхнім дітям на уроці демонстрували “порнографічні зображення”. Йдеться про заняття з історії мистецтва, на якому учні 6 класу вивчали твори епохи Ренесансу, зокрема статую “Давид” Мікеланджело.