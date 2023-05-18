Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

17 травня, в межах візиту першої леді України Олени Зеленської до Південної Кореї, між посольством України в Республіці Корея та мерією міста Сеул був підписаний меморандум про співробітництво.

Відтак країни проводитимуть культурні та мистецькі обміни, зокрема разом працюватимуть над реалізацією проєкту впровадження україномовного аудіогіда в центрі мистецтв “Седжон” у Сеулі.

“Ми підписали меморандум про старт робіт із запуску першого у Республіці Корея україномовного аудіогіда, який плануємо запустити у комплексі вже цього року, одразу після його реновації. Українці зможуть почути рідною мовою та відкрити для себе давню й багату культуру республіки Корея. На сьогодні ми запустили вже 63 аудіогіди у 39 країнах. Республіка Корея стане ювілейною, 40-ю країною”, – повідомила Олена Зеленська.

Мистецький центр “Седжон” – це найбільший культурно-мистецький комплекс столиці, який вміщує виставкові холи та театральні зали. Він збудований у самому центрі Сеула у 1978 році. Центр названо на честь видатної постаті корейської історії – короля Седжона Великого, який правив у 1418-1450 роках та відомий створенням корейського алфавіту “Хангиль”.

У мистецькому центрі знаходяться найбільший у Південній Кореї “Великий театр” на 3000 місць, “Малий театр”, Галереї мистецького форуму з творами сучасного корейського мистецтва, конференц-центр та зал.

У центрі “Седжон” діють Сеульський оркестр традиційної музики, Сеульський театр танцю, Сеульський хор, Сеульський традиційний музичний театр, Сеульський театр, Сеульська опера, Сеульський молодіжний оркестр, Сеульський молодіжний хор та Сеульський ансамбль традиційної музики.