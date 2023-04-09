9 квітня у тимчасово окупованому Росією Севастополі римо-католики провели два урочисті богослужіння до Великодня. Ранкова служба відбулася українською мовою, наступна – російською.

Про це інформує “Крим.Реалії“.

Місцева громада Святого Климента Римського, окрім російською, проводить богослужіння українською та польською мовами. 9 квітня Великдень зустріли службою українською мовою.

Віряни зібралися у каплиці, неподалік від будівлі костелу, котрий нині зачинений. Священник відслужив месу і звернувся до вірян: “Христос Воскрес!” та окропив великодні кошики.

Водночас римо-католики Севастополя не змогли відсвяткувати Великдень у костелі через незадовільний стан будівлі. Так звана “влада” у Криму передала католикам будівлю та зобов’язала католицьку громаду відремонтувати її, проте не розв’язавши питання з правом на земельну власність.

Зауважимо 9 квітня християни західного обряду відзначають Воскресіння Христове.

Раніше Митрополит ПЦУ Епіфаній розповів, що на Великдень планують провести службу в Успенському соборі в Києво-Печерській Лаврі. Ймовірно, час служби перенесуть, оскільки до воєнного стану вона відбувалася вночі.