Про це інформує “Крим.Реалії“.
Місцева громада Святого Климента Римського, окрім російською, проводить богослужіння українською та польською мовами. 9 квітня Великдень зустріли службою українською мовою.
Віряни зібралися у каплиці, неподалік від будівлі костелу, котрий нині зачинений. Священник відслужив месу і звернувся до вірян: “Христос Воскрес!” та окропив великодні кошики.
Водночас римо-католики Севастополя не змогли відсвяткувати Великдень у костелі через незадовільний стан будівлі. Так звана “влада” у Криму передала католикам будівлю та зобов’язала католицьку громаду відремонтувати її, проте не розв’язавши питання з правом на земельну власність.
Зауважимо 9 квітня християни західного обряду відзначають Воскресіння Христове.
Раніше Митрополит ПЦУ Епіфаній розповів, що на Великдень планують провести службу в Успенському соборі в Києво-Печерській Лаврі. Ймовірно, час служби перенесуть, оскільки до воєнного стану вона відбувалася вночі.
- У великодній промові Папа Римський Франциск згадав російську-українську війну. Під час пасхальної меси на площі Святого Петра у Ватикані він звернувся і до росіян.
- В Україні стартував просвітницький курс ProKrym – про історію Криму, українську політику деокупації та реінтеграції, протидію російській агресії.
- На території тимчасово окупованого півострова Крим суттєво побільшало жовтих стрічок, патріотичних графіті та листівок з антивоєнними закликами. Небайдужі громадяни дають зрозуміти, що повернення півострова під контроль України неминуче.