Про це повідомив кореспондент “Крим.Реалії”.
Біля причалів у Південній бухті Севастополя пришвартовані два підводні човни проєкту “Варшав’янка”. До одного з причалів два портові буксири притягли самохідний плавучий кран СПК-46150. На східному березі бухти поруч із причалами стоять два довгомірні “Камази”, в кузові яких видно транспортно-пускові контейнери з ракетами.
Всього у складі Чорноморського флоту Росії шість підводних човнів проєкту “Варшав’янка”:
- Б-261 “Новоросійськ”,
- Б-237 “Ростов-на-Дону”,
- Б-262 “Старий Оскол”,
- Б-265 “Краснодар”,
- Б-268 “Великий Новгород”,
- Б-271 “Колпіно”.
Підводні човни типу “Варшав’янка” несуть крилаті ракети типу “Калібр”, що застосовуються, у різних модифікаціях, за морськими та наземними цілями. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.
“Зараз корабельний склад використовується для завдання ударів крилатими ракетами, це чітке бойове чергування таке – два фрегати, чотири малих ракетних корабля, два підводні човни, що постійно несуть бойове чергування і постійно завдають ударів по нашій території з використанням крилатих ракет “Калібр”, – сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибицький.
ДОВІДКА. ДКР “Калібр” – російські крилаті ракети, за кодифікацією НАТО SS-N-27 “Sizzler”. Розроблені та виробляються ОКБ “Новатор”. Їхній діаметр 533 мм, довжина 6,20 м, стартова маса 1770 кг, а дальність польоту сягає не менше 2000 км.
- Також російські військові завершили поповнення боєкомплекту крилатих ракет типу “Калібр” на фрегаті “Адмірал Макаров”, що розташований у Чорному морі. Загроза ракетних ударів по Одещині оцінюється як висока.
- Нагадаємо, 24 березня, кораблі Чорноморського флоту РФ випустили крилату ракету “Калібр” по центру Харкова.