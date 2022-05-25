Про це повідомив кореспондент “Крим.Реалії”.

Біля причалів у Південній бухті Севастополя пришвартовані два підводні човни проєкту “Варшав’янка”. До одного з причалів два портові буксири притягли самохідний плавучий кран СПК-46150. На східному березі бухти поруч із причалами стоять два довгомірні “Камази”, в кузові яких видно транспортно-пускові контейнери з ракетами.

Всього у складі Чорноморського флоту Росії шість підводних човнів проєкту “Варшав’янка”:

Б-261 “Новоросійськ”,

Б-237 “Ростов-на-Дону”,

Б-262 “Старий Оскол”,

Б-265 “Краснодар”,

Б-268 “Великий Новгород”,

Б-271 “Колпіно”.

Підводні човни типу “Варшав’янка” несуть крилаті ракети типу “Калібр”, що застосовуються, у різних модифікаціях, за морськими та наземними цілями. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.

“Зараз корабельний склад використовується для завдання ударів крилатими ракетами, це чітке бойове чергування таке – два фрегати, чотири малих ракетних корабля, два підводні човни, що постійно несуть бойове чергування і постійно завдають ударів по нашій території з використанням крилатих ракет “Калібр”, – сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибицький.

ДОВІДКА. ДКР “Калібр” – російські крилаті ракети, за кодифікацією НАТО SS-N-27 “Sizzler”. Розроблені та виробляються ОКБ “Новатор”. Їхній діаметр 533 мм, довжина 6,20 м, стартова маса 1770 кг, а дальність польоту сягає не менше 2000 км.