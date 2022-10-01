У тимчасово окупованому Севастополі біля аеродрому "Бельбек" пролунали вибухи. На світлинах та відео видніється чорний дим. Росіяни заявляють, що загорівся літак.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, а також так званий “губернатор Севастополя” Михайло Развожаєв у Telegram.

У соцмережі зазначають про серію вибухів, також опубліковані фото та відео чорного диму над аеродромом.

Водночас Развожаєв заявив, що загорівся літак: “Позаштатна ситуація на аеродромі Бельбек. За інформацією рятувальників, під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і загорівся. Зараз на місці працюють пожежні розрахунки”, — сказав він.

ДОВІДКА. “Бельбек” — авіабаза росіян, яка до окупації Криму у 2014 році була Міжнародним аеропортом “Бельбек”, який обслуговував місто Севастополь та інші міста Криму. Втім, після 2014 року аеропорт закрили для цивільної авіації.