Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, а також так званий “губернатор Севастополя” Михайло Развожаєв у Telegram.
У соцмережі зазначають про серію вибухів, також опубліковані фото та відео чорного диму над аеродромом.
Водночас Развожаєв заявив, що загорівся літак: “Позаштатна ситуація на аеродромі Бельбек. За інформацією рятувальників, під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і загорівся. Зараз на місці працюють пожежні розрахунки”, — сказав він.
ДОВІДКА. “Бельбек” — авіабаза росіян, яка до окупації Криму у 2014 році була Міжнародним аеропортом “Бельбек”, який обслуговував місто Севастополь та інші міста Криму. Втім, після 2014 року аеропорт закрили для цивільної авіації.
- Високопоставлений український військовий посадовець, знайомий із ситуацією, заявив, що за нападом на російську авіабазу у тимчасово окупованому Криму стоять українські сили. Речник обраного Кремлем так званого лідера Криму підтвердив, що стався вибух, але закликав жителів утриматися від поспішних висновків щодо його причини.
- Нагадаємо, 9 серпня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Вони трапилися в районі селища Новофедорівка, на військовому аеродромі, де базується винищувальний авіаційний полк РФ.
- Тоді ж генерал Марченко зазначив, що на аеродромі в Новофедорівці базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС РФ, у складі якого – переважно літаки Су-30 СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М.