У тимчасово окупованому Севастополі запроваджують обмеження на продаж бакалійних товарів після інциденту з Кримським мостом.

Про це повідомив так званий “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв.

За його даними, на даний час у Севастополі ще є запаси палива та продуктів.

Зокрема палива повинно вистачити ще на 40 діб. Однак, додав він, надходять повідомлення, що мешканці намагаються придбати паливо з запасом, а тому вводиться заборона на продаж палива у каністри.

“Щоб не провокувати штучний ажіотаж: бензин у каністри продаватись не буде”, – попередив він.

Щодо продуктів, то їх вистачить:

цукру – на 23 доби

борошна – на 27 діб

макаронів – на 29 діб

соняшникової олії – на 46 діб

м’ясні консерви – на 106 діб

Та знову ж таки, щоб “запобігти ажіотажу”, у Севастополі діятиме обмеження на придбання бакалійних товарів: не більше 3-х кг / 3-х упаковок в одні руки.

Попри це Развожаєв поспішив запевнити севастопольців, що панікувати не варто, адже Крим має “інші сухопутні коридори” з Росією.

“Є сухопутні коридори через нові території, вже запрацювала паромна переправа у районі Кримського мосту”, – наголосив він.