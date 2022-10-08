Про це повідомив так званий “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв.
За його даними, на даний час у Севастополі ще є запаси палива та продуктів.
Зокрема палива повинно вистачити ще на 40 діб. Однак, додав він, надходять повідомлення, що мешканці намагаються придбати паливо з запасом, а тому вводиться заборона на продаж палива у каністри.
“Щоб не провокувати штучний ажіотаж: бензин у каністри продаватись не буде”, – попередив він.
Щодо продуктів, то їх вистачить:
- цукру – на 23 доби
- борошна – на 27 діб
- макаронів – на 29 діб
- соняшникової олії – на 46 діб
- м’ясні консерви – на 106 діб
Та знову ж таки, щоб “запобігти ажіотажу”, у Севастополі діятиме обмеження на придбання бакалійних товарів: не більше 3-х кг / 3-х упаковок в одні руки.
Попри це Развожаєв поспішив запевнити севастопольців, що панікувати не варто, адже Крим має “інші сухопутні коридори” з Росією.
“Є сухопутні коридори через нові території, вже запрацювала паромна переправа у районі Кримського мосту”, – наголосив він.
- На Кримському мості, який з’єднує тимчасово окупований півострів з Росією вранці 8 жовтня виникла пожежа. Російські ЗМІ повідомляють про загоряння цистерни з паливом. Рух транспорту мостом зупинено.
- За даними окупаційної влади півострова, пожежа на Кримському мосту виникла внаслідок “підриву вантажного автомобіля”. Окупанти звинуватили у цьому “українських вандалів”.