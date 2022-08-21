Про це повідомило “Крим. Реалії”.

Окупаційна влада стверджує, що нібито спрацювало ППО. Вибух стався приблизно о 06:33 за місцевим часом.

Видання зазначило, що роботи ППО або диму не було видно. Водночас так званий “губернатор Севастополя” Михайло Развожаєв наполягає на версії про роботу систем протиповітряної оборони.

“У Севастополі знову працює ППО. Прохання всім зберігати спокій”, – пише Развожаєв.

Зазначимо, що минулого дня в Севастополі також лунали вибухи. Вони відбулися вранці та ввечері. Окупанти заявляли про роботу ППО. Вибухи було чутно в Євпаторії та неподалік від курортного села Оленівка в Чорноморському районі.

Ще самопроголошена влада в Севастополі заявляла про “атаку” на штаб Чорноморського флоту. Вони звітували про дрон.