Художня галерея в Шанхаї (Китай) вибачилася за проведення виставки, в рамках якої зображення жінок були класифіковані за принципом "від найкрасивіших до найпотворніших".

Про це повідомляють агентство ВВС та видання South China Morning Post.

Відеоарт під назвою “Потворніше й потворніше” (“Uglier and Uglier”) створив художник Сонг Та.

Робота включає близько 5 тисяч зображень та відео жінок, знятих в одному з університетських містечок.

В описі свого проєкту Сонг Та зазначав, що, перебуваючи в кампусі, просто знімав жінок, котрі проходили повз нього.

Потім художник “оцінив” їх за ступенем привабливості, присвоївши кожній жінці номер (в залежності від того, наскільки гарними, на його думку, вони були).

У результаті вийшло відео тривалістю близько семи годин.

Враховуючи таку тривалість відеозапису, Сонг Та закликав відвідувачів приходити в музей якомога раніше: щоб встигнути побачити “найкрасивіших жінок”.

“Якщо ви хочете побачити королеву кампусу, ви повинні якнайшвидше піти до музею. Інакше, з настанням сутінок, це місце перетвориться на справжнє пекло”, – заявляв він.

Робота “Uglier and Uglier” була виставлена в галереї OCAT Shanghai.

Після хвилі критики в соціальних мережах галерея прибрала скандальний експонат і вибачилася.

“Отримавши критику, ми ще раз переглянули зміст цього витвору мистецтва та пояснення художника – і дійшли висновку, що він провокує неповагу до жінок. А те, як ця робота була знята, викликає запитання щодо авторських прав. Як музей, що підтримує різноманітність, ми сприймемо це як попередження, покращимо наші послуги і будемо ставитися до всіх із емпатією”, – йдеться в заяві музею.

Уся ця ситуація викликала суспільний резонанс, і багатьох цікавило питання, як проєкт, що об’єктивує жінок, міг бути взагалі показаний в одному з найпрестижніших сучасних музеїв Китаю.

Варто зазначити, що Сонг Та створив свою контроверсійну роботу ще в 2013 році. Відтоді вона була представлена на кількох виставках.

В інтерв’ю журналу Vice художник розповідав, що, сортуючи зображення жінок, він разом із асистентами групував файли у папки з назвами “Потворні, але ще можна пробачити” і “Настільки потворні, що не можна пробачити”.

“Я думаю, що маю право говорити правду”, – заявляв Сонг Та на захист свого проєкту.

Однак таке пояснення не влаштовує численних критиків, котрі висловлюють своє обурення в китайських соцмережах.

“За вікном 2021 рік. Як можна, та ще й настільки сміливо, без сорому, об’єктивувати жінок?” – зазначив один із користувачів.

Інший наголосив, що “цей витвір не лише ображає, але й порушує права, оскільки жінки навіть не підозрювали, що їх знімають”.