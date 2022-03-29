Багато країн по всьому світу вирішили жити з коронавірусом, навіть якщо новий варіант спричинить нову хвилю інфекцій. Водночас Китай виступає важливим винятком.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Китай продовжує вводити “швидкі” блокування, намагаючись усунути передавання Covid-19 у своїх кордонах. Ця політика нависає над перспективами світової економіки та фінансових ринків, представляючи все більше невідомих, оскільки інвестори намагаються оцінити наслідки війни в Україні та зростання інфляції.

Вже з 28 березня близько 11 мільйонів жителів східної половини Шанхаю заборонено виходити на вулицю протягом чотирьох днів, оскільки почнеться масове тестування. Поступове блокування потім переміститься в іншу половину міста, де проживає близько 14 мільйонів жителів, починаючи з 1 квітня.

Водночас це оголошення різко знизило світові ціни на нафту, оскільки трейдери очікують, що обмеження зменшать попит з боку провідних споживачів. Китай імпортує близько 11 мільйонів барелів нафти на добу.

Натомість за межами Китаю велике питання полягає в тому, чи це вплине на виробництво та доставлення, що додасть навантаження на глобальні ланцюги постачання та ще більше підвищить ціни.

“Вплив на виробничу діяльність, імовірно, буде керованим, особливо якщо такі блокування будуть короткими та спорадичними”, — заявили економісти Bank of America в нещодавній дослідницькій записці.

Але, ймовірно, зриви все одно будуть. У виданні повідомляють, що Tesla зупинить виробництво на своєму заводі в Шанхаї на чотири дні.

Попередньо, 27 березня у Шанхаї виявили 3 500 інфікованих, і лише у 50 осіб були симптоми COVID-19. По всій країні за добу зафіксували 1219 нових підтверджених випадків коронавірусу, а також 4996 безсимптомних випадків.