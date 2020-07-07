У ЗМІ повідомили, що Анатолій Шарій володіє незадекларованою віллою в Іспанії вартістю мільйон євро.

Про це повідомляється в розслідуванні “Слідство.Інфо”.

Уточнюється, що інформацію про віллу Шарія розслідувачі отримали з іспанського майнового реєстру.

Вілла розташована на морському березі в Каталонії в місті Рода-де-Бара. Анатолій Шарій став її власником у 2019 році.

За інформацією журналістів, в описі земельної ділянки та нерухомості сказано, що будинок складається з житлового поверху на 161 метр квадратний і підвалу на 69 метрів квадратних. При цьому навколо будинку є сад на 5,2 сотки. Крім того, за ділянкою є пляж.

Невідомо, як Шарій став власником вілли. Також не вказана і ціна об’єкта. Однак, згідно з інформацією з каталонських сайтів нерухомості, найближча зі знайдених вілл коштує 950 тисяч євро. Інша вілла, яка розташована поруч, коштує мільйон євро.