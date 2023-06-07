Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив, що місто Шебекіно – під обстрілом.

Джерело: російський губернатор у Telegram

Губернатор РФ Гладков повідомив, що 7 червня обстріляли місто Шебекіно, центр села Графівка Шебекінського округу та село Грузське Борисівського району Бєлгородської області.

За його словами, зокрема є пряме влучання у двір житлового будинку. Понад 40 снарядів поцілили на територію промзони у Шебекіно, ще 20 – в інші частини міста.

“За попередніми даними, постраждалих немає”, – пише губернатор РФ.

7 червня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України оголосили, що Київ розгляне можливість проведення евакуації з Бєлгородської області.

Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що фактично “Російський добровольчий корпус” та Легіон “Свобода Росії” разом із місцевими повстанцями контролюють ситуацію в деяких населених пунктах регіону.