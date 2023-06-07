Джерело: російський губернатор у Telegram
Губернатор РФ Гладков повідомив, що 7 червня обстріляли місто Шебекіно, центр села Графівка Шебекінського округу та село Грузське Борисівського району Бєлгородської області.
За його словами, зокрема є пряме влучання у двір житлового будинку. Понад 40 снарядів поцілили на територію промзони у Шебекіно, ще 20 – в інші частини міста.
“За попередніми даними, постраждалих немає”, – пише губернатор РФ.
7 червня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України оголосили, що Київ розгляне можливість проведення евакуації з Бєлгородської області.
Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що фактично “Російський добровольчий корпус” та Легіон “Свобода Росії” разом із місцевими повстанцями контролюють ситуацію в деяких населених пунктах регіону.
- 4 червня члени легіону “Свобода Росії” та Російського добровольчого корпусу викликали губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова на переговори до храму. Там добровольці запропонували передати полонених росіян. Натомість Гладков заявив, що не вірить бійцям та призначив іншу локацію для зустрічі.