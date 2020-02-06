Цього року у шести українських містах – Києві, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Одесі та Харкові – відбудуться бігові заходи Ukrainian Majors Running League від Run Ukraine. Шість півмарафонів та Київський марафон зберуть на стартах понад 50 тисяч бігунів з України та з-за кордону. Серед них буде 850 ветеранів АТО, військових та волонтерів – учасників забігу "Ветеранська десятка".

З нового сезону географія забігу розшириться: у 2020 старти “Ветеранської десятки” відбудуться в усіх містах Ukrainian Majors Running League: Києві, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Одесі та Харкові. Усього на старти зможуть вийти 850 захисників України: по 50 у регіонах та по 300 на двох київських заходах.

“Ветеранська десятка” – це забіг на 10 км для людей, які присвятили своє життя Україні. Організатори Ukrainian Majors Running League, компанія Run Ukraine, вже відкрили реєстрацію на нього. Участь у “Ветеранській десятці” візьмуть ветерани АТО/ООС. Участь у забігу для них безкоштовна.

Забіг “Ветеранська десятка” покликаний залучити людей, які пройшли через жахи війни, до буденного життя через спорт та подолання себе. Також він має привернути увагу до учасників бойових дій на Сході України, які вже не перший рік захищають суверенітет та цілісність держави, гарантуючи мільйонам українців мир і спокій.

“У “Ветеранській десятці” ми бачимо свій персональний вклад в реабілітацію ветеранів АТО, військових, – ділиться генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький. – Ми повертаємо ветеранів додому, у мирне життя, допомагаємо соціалізуватися, висловлюємо вдячність за те, що вони роблять для нас. Безкоштовна участь – це найменше, що ми сьогодні можемо зробити. Ми віримо в Україну та її мирне майбутнє, яке живе в серці кожного з нас!”

“Ветеранська десятка” започаткована компанією Run Ukraine спільно з Національною радою спортивної реабілітації захисників України за підтримки Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадима Свириденка. У 2018 та 2019 роках забіг організовувався восени під час Київського марафону, залучаючи по 300 українських захисників.

“Людське життя – найголовніша цінність, а забіг “Ветеранська десятка” – це об’єднання волі і мужності українських ветеранів, які захищали життя цивільних людей, – переконаний Вадим Свириденко. – Саме тому ми й сприяємо організації подібних забігів”.

Зареєструватися на “Ветеранську десятку” у своєму місті можна на сайті відповідного заходу:

• 4-5 квітня 2020 року – 10th Work.ua Kyiv Half Marathon

• 24 травня 2020 року – 5th Interpipe Dnipro Half Marathon

• 14 червня 2020 року – 5th Molokiya Lviv Half Marathon

• 4 липня 2020 року – 4th Zaporizhstal Half Marathon

• 13 вересня 2020 року – 5th Tavria V Odesa Half Marathon

• 4 жовтня 2020 року – 1st Run Ukraine Kharkiv Half Marathon

• 24-25 жовтня 2020 року – 11th Wizz Air Kyiv City Marathon

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