Станом на 11 травня частині абонентів Донецької області повернули світло, проте в шести областях України внаслідок ворожих обстрілів – обмежено енергопостачання.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Енергетики продовжують фіксувати пошкодження інфраструктури через ворожі обстріли. Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Також внаслідок артилерійського обстрілу російських окупантів у Запорізькій області станом на ранок 11 травня відключено від газопостачання 753 споживачів.

Попри складну безпекову ситуацію енергетики продовжують відновлювальні роботи. За добу вдалося повернути світло для 9,5 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій та Херсонській областях.

За даними Міненерго, загалом енергетична система України працює стабільно.

“Ворог продовжує нищити енергетичну інфраструктуру, намагаючись зірвати підготовку до наступної зими. Попри це, енергетики продовжують відновлювати енергопостачання, ризикуючи життям та здоров’ям. Дякуємо їм за це”, – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.